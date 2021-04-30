Semmi19932

Верстка сайтов. Гарантия 30 дней. Дёшево, быстро надёжно.👌

Привет, меня зовут Семён.

Занимаюсь вёрсткой около двух лет.

邏 Прошёл курсы повышения квалификации и стандартизации. Работаю по методологии БЭМ, верстаю с использованием Flex и Grid. Так-же использую чистый JS. По запросу могу предоставить примеры работ.

 Гарантирую качество и ответственность за соблюдение договора. Так-же предоставляю гарантию👍 и поддержку на вёрстку в течение 30 дней .

Связаться со мной можно в:

Telegram: @SemenMoniets

Мобильный: +380668382075

Буду рад сотрудничеству))

P.s: Да кстати чуть не забыл до 30.04.2021 года все заказы выполняю за 1$.