Видеомонтаж

Здравствуйте, предлагаю вам свои услуги видеомонтажера для создания видеороликов по вашему запросу и готовому материалу!

О себе: меня зовут Христофоров Семен, мне 18 лет(17.10.2006), ищу работу для получения опыта и дальнейшего развития, вел свой ютуб-канал, который не сыскал особой заинтересованности у аудитории но так же принес какой-никакой опыт!

Владею:

Adobe Premiere Pro(средний уровень(может даже и выше:) ))

Adobe After Effects(базовый уровень)

Adobe Photoshop(средний уровень)

Навыки: сведение аудио, цветокоррекция, добавление базовых эффектов, обрезка видеоматериалов, добавление текста и прочее

Портфолио: мое портфолио(или же работы) можете найти на моем ютуб-канале https://youtube.com/@neandertalecz?si=6CUBbNF9PgCEPt5T, монтаж мой, создание превью мое, а так же имеется парочка видео-эдитов