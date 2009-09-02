Журналист, креативщик, историк

К фрилансу решил обратиться вследствие финансового кризиса, почему – я думаю объяснять не надо.

Кратко о моих навыках:

1. Копирайтинг и рерайтинг.

Более 5 лет работаю в СМИ – от газеты до радио и ТВ, могу писать статьи по самой различной тематике. Бесконечно и уникально могу писать по направлениям – военное дело, история, форекс, малый бизнес, открытие своего дела, реклама, маркетинг, связи с общественностью, PR, современная фантастики, география, геополитика, молодежная политика, общественная жизнь.

По всем остальным направлениям – тоже работаю, только скорость несколько ниже, но в любом случае, от 30 до 40 тыс. знаков ежедневно – это мой стандартный минимум.

На данный момент работаю с пятью постоянными заказчиками, так что рассматриваю только интересные в плане стоимости или профессионального роста проекты.

2. Web-дизайн

Есть опыт работы дизайнером – как в составе команды, так и отдельно. Если нужен сайт-визитка за 100$ – сделаю за 1 день. Более сложные проекты на реализацию не беру, так как основной мой вид деятельности – копирайтинг.

3.Дизайн макетов полиграфии, сувенирной продукции и пр.

Периодически, на каждом месте работы приходилось заниматься разработкой подобных макетов. Где-то чаще, где-то реже. Несколько работ, которые остались у меня в наличии я выложил в портфолио.

Итак, свои рабочие навыки я вам изложил – если моя скромная персона вас заинтересовала – обращайтесь!