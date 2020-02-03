Senzor

Николай Senzor

 
36 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настрою серверы любой сложности. Различные приложения и сервисы.

Здравствуйте, я действующий системный инженер в крупной компании. Опыт работы старшим системным администратором Windows и Linux серверов 8 лет.Опыт разработки и поддержки сайтов 5 лет в частности на различных CMS Wordpress, Joomla, OpenCart, WIX, BITRIX и др.Опыт программирования на платформе 1С 3 годаРад буду оказать помощь.Спасибо

WordPressOpenCartJoomlaLinuxБитриксWix
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$10
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Отзывы заказчиков
Dmitry_Noise
Дмитрий 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Настроить доменное имя для сайта на ГУГЛ сайтах (домент на nic.ru)
Все сделал, помог разобраться. Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую.
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