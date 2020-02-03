Настрою серверы любой сложности. Различные приложения и сервисы.
Здравствуйте, я действующий системный инженер в крупной компании. Опыт работы старшим системным администратором Windows и Linux серверов 8 лет.Опыт разработки и поддержки сайтов 5 лет в частности на различных CMS Wordpress, Joomla, OpenCart, WIX, BITRIX и др.Опыт программирования на платформе 1С 3 годаРад буду оказать помощь.Спасибо
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Портфолио
- Установка любых программ181 просмотр
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- Полная разработка сайта HLOCK185 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Все сделал, помог разобраться. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую.