Настрою серверы любой сложности. Различные приложения и сервисы.

Здравствуйте, я действующий системный инженер в крупной компании. Опыт работы старшим системным администратором Windows и Linux серверов 8 лет.Опыт разработки и поддержки сайтов 5 лет в частности на различных CMS Wordpress, Joomla, OpenCart, WIX, BITRIX и др.Опыт программирования на платформе 1С 3 годаРад буду оказать помощь.Спасибо