Seo-friend

$50
Нужно нарисовать красивые кнопки для сайт: 1. заказать выезд менеджера 2. заказать обратный звонок 3 лого для интернет магазина климатической техники
Логотипы и Знаки27 заявок
Закрыт
11 лет назад
Нужно нарисовать красивые кнопки для сайт: 1. заказать выезд менеджера 2. заказать обратный звонок 3 лого для интернет магазина климатической техники
Добрый день, уважаемые фрилансеры, мне срочно нужна ваша помощь, естественно за умеренную плату, а именно: 1. Был очень неответственный работник, начал делать сайт резиновым и на этом пропал, нужно в срочном порядке доработать его косяки, а ...