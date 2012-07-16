Seo-friend

Азалия Seo-friend

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Нарисовать кнопки и лого

    $50

    Нужно нарисовать красивые кнопки для сайт: 1. заказать выезд менеджера 2. заказать обратный звонок 3 лого для интернет магазина климатической техники

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка Оpencart

    Добрый день, уважаемые фрилансеры, мне срочно нужна ваша помощь, естественно за умеренную плату, а именно: 1. Был очень неответственный работник, начал делать сайт резиновым и на этом пропал, нужно в срочном порядке доработать его косяки, а ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад