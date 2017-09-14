Продвижение сайтов (SEO) в Google/Yandex

Более 8 лет успешной работы по множеству проектов.

Предпочтение долгосрочной работы с рядом проектов. Только "белые" методы продвижения. Работа на результат.

Работа с максимальным возможным списком запросов по любой тематики.

Выполнение любых SEO-задач.

Выполнение как в комплексе по продвижению, так и отдельно такого рода задач:

1. Подбор максимального количества запросов, чистка мусорных запросов, их группировка.

2. Полная диагностика и аудит сайта

3. Исправление ошибок из аудита

4. Подготовка и реализация контент-плана для информационного раздела (в общей сложности 25.000 символов каждый месяц)

5. Проверка и настройка индексации сайта – чистка индекса

6. Подготовка данных для настройки перелинковки и её внедрение.

7. Анализ конкурентов

8. Анализ уникальности статей, текстов их корректировка.

и многие другие...