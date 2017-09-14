Более 8 лет успешной работы по множеству проектов.
Предпочтение долгосрочной работы с рядом проектов. Только "белые" методы продвижения. Работа на результат.
Работа с максимальным возможным списком запросов по любой тематики.
Выполнение любых SEO-задач.
Выполнение как в комплексе по продвижению, так и отдельно такого рода задач:
1. Подбор максимального количества запросов, чистка мусорных запросов, их группировка.
2. Полная диагностика и аудит сайта
3. Исправление ошибок из аудита
4. Подготовка и реализация контент-плана для информационного раздела (в общей сложности 25.000 символов каждый месяц)
5. Проверка и настройка индексации сайта – чистка индекса
6. Подготовка данных для настройки перелинковки и её внедрение.
7. Анализ конкурентов
8. Анализ уникальности статей, текстов их корректировка.
и многие другие...