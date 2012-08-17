$50
Пять скетчей интерьеров в детском стиле. Пример по стилизации в аттаче. Возможно потребуется детальная прорисовка.
Иллюстрации и Рисунки13 заявок
Закрыт
9 лет назад
Пять скетчей интерьеров в детском стиле. Пример по стилизации в аттаче. Возможно потребуется детальная прорисовка.
Добрый день. Есть 10 иллюстраций в PSD, контурных по типу раскрасок. Нужно их перевести в вектор EP или CDR или AI. Главное требование аккуратность! Бюджет 200 руб/шт. Сроки ~10 дней. Еще раз повторяю, что на выходе нужно получить результат один в ...
Добрый день. Есть порядка 10 иллюстраций в PSD, контурных по типу раскрасок, не очень сложных. Нужно их перевести в вектор EPS, CDR, AI.. Главное требование аккуратность. Бюджет 200 руб/шт. Сроки 10-12 дней. С уважением, Оксана.