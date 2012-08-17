Добрый день. Есть 10 иллюстраций в PSD, контурных по типу раскрасок. Нужно их перевести в вектор EP или CDR или AI. Главное требование аккуратность! Бюджет 200 руб/шт. Сроки ~10 дней. Еще раз повторяю, что на выходе нужно получить результат один в ...