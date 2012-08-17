Sequoija

Оксана Sequoija

 
43 годаРоссия/Смоленск
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
RealS
32 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать в векторе ч/б контурные иллюстрации-2
Отличный заказчик. Отличное т.з. Всё четко. Оплатил больше, чем нужно было, что очень меня порадовало! Спасибо, Оксана.
Алишер на отлично справился с заданием! Всё выполнил качественно и раньше срока. Довольна сотрудничеством.
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