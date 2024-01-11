З якими роботами я працюю:
Дизайни логотипів, банерів, постерів, превью та шапку профілю ютуб каналу, сторіс та публікації в інстаграм.
Працюю в:
Photoshop
Photopea
Canva
Підхід до проектів:
Аналіз та розуміння брендів та ідей
Творчий процес та генерація ідей
Розробка концепції та вибір стилю
Створення та деталізація дизайну
Взаємодія з клієнтом для отримання зворотного зв'язку та внесення змін
Завершення проекту та передача фінальних файлів.
Ми готові до нових викликів та співпраці. Давайте обговоримо ваш проект і створимо щось чудове разом!
Портфоліо:
Моє портфоліо включає в себе найрізноманітніші проекти, в тому числі логотипи, рекламні банери та інші художні роботи. Я завжди намагаюся надати кожному проекту особливий шарм і враховувати потреби клієнта.
Портфолио
- Логотипинет просмотров
- Логотитпи1 просмотр
- Логотипинет просмотров
- Логотипи1 просмотр
- Банеринет просмотров
- Сторіс для магазину Stone Islandнет просмотров
- Постер для інтернет магазину ZHENYA MIRONOVнет просмотров
- Логотип для інтернет магазину ZHENYA MIRONOVнет просмотров