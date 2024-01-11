Дизайн

З якими роботами я працюю:

Дизайни логотипів, банерів, постерів, превью та шапку профілю ютуб каналу, сторіс та публікації в інстаграм.

Працюю в:

Photoshop

Photopea

Canva

Підхід до проектів:

Аналіз та розуміння брендів та ідей

Творчий процес та генерація ідей

Розробка концепції та вибір стилю

Створення та деталізація дизайну

Взаємодія з клієнтом для отримання зворотного зв'язку та внесення змін

Завершення проекту та передача фінальних файлів.

Ми готові до нових викликів та співпраці. Давайте обговоримо ваш проект і створимо щось чудове разом!

Портфоліо:

Моє портфоліо включає в себе найрізноманітніші проекти, в тому числі логотипи, рекламні банери та інші художні роботи. Я завжди намагаюся надати кожному проекту особливий шарм і враховувати потреби клієнта.