SerafimMatashov

Доброго времени суток, меня зовут Серафим. Я представляю частную команду (studiogenri.ru Веб разработчиков с большим опытом работы.

Доброго времени суток, меня зовут Серафим. Я представляю частную команду Веб

разработчиков с большим опытом работы. Готовы предложить Вам наши услуги по

разработке сайта. Сделаем качественно с гарантией результата. Сделку можем заключить официально, по договору. Перед началом работы учтем все Ваши пожелания по дизайн макету. предоставим 3 макета, из которых Вы выберете понравившейся Вам или же предложите Свой. При разработке мы вкладываем душу. Главная наша

особенность в том, что мы работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Видите результат –

оплачивайте, все очень просто. Web-приложение получится адаптированным под

все устройства и бонусом мы проанализируем Ваших конкурентов и соберем

семантическое ядро по которому проведем SEO оптимизацию сайта. Конкретные

планы работ мы можем расписать и Выслать Вам. Почему WEB-приложение? В

нашел коллективе принято называть обычный сайт WEB-приложение, так как сайт

– это уже устаревшее понятие, которое мы стараемся избегать. Ведь в Вашем

будущем WEB – приложение будут использоваться самые последние языки

программирование, мы придерживаемся международным технологиях и

используем их. В каждый WEB – сайт мы закладываем интеллектуальные

способности, именно по-этому наши сайты получаются индивидуальны и

неповторимы.

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