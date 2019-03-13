Seranton_office

Необходима свежая база для формирования связи между существующими автомобилями и требуемыми допусками для масел.
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Закрыт
5 лет назад
Необходима свежая база для формирования связи между существующими автомобилями и требуемыми допусками для масел.
Требуется рабочий код с базой по рекомендации масел для любого автотранспорта. Оптимально - php, mysql. Разрабатывать не нужно, нужны только рабочий код и база. Нам нужна действующая логика взаимосвязи между допусками и вязкостью в применении ...