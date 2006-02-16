Услуги Студии «НЕОН» включают в себя самый широкий спектр услуг по созданию и сопровождению сайта клиента. Это и веб-консультирование, и графический дизайн, запуск и размещение проекта, его сопровождение на протяжении всего срока службы, модернизация и усовершенствование, наполнение контента. Так же предоставляются услуги по проведению полноценных рекламных кампаний в сети ИНТЕРНЕТ, разработка фирменного стиля и дизайна, создание креативных концепций.

Важной составляющей услуг студии «НЕОН» является проведение постоянного мониторинга эффективности сайта. Это позволяет целостно видеть всю картину работы за любой период и своевременно вносить необходимые изменения. И, что важно, все эти изменения клиент способен проводить самостоятельно, благодаря модульной структуре своего сайта и максимальной его адаптации под запросы любого пользователя. А это серьезно экономит средства.

Так же, интернет-студия «Неон» предлагает вам свою новую услугу: разработку Интранет-сайтов (внутрикорпоративные порталы)

Если вашей целью является:

повышение уровня управления предприятием;

экономия времени и усилий сотрудников компании;

сокращения расходов и издержек компании;

повышение уровня коммуникаций и совместной работы между сотрудниками компании;

повышение качества работы и обслуживания клиентов компании;

оптимизация бизнес-процессов компании;

повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компании,

то разработка интранет-сайта – это то, что вам сейчас необходимо.

Более подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте www.neonstudio.ru