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"Неон" Сергей/Интернет-студия SerbSerb
Услуги Студии «НЕОН» включают в себя самый широкий спектр услуг по созданию и сопровождению сайта клиента. Это и веб-консультирование, и графический дизайн, запуск и размещение проекта, его сопровождение на протяжении всего срока службы, модернизация и усовершенствование, наполнение контента. Так же предоставляются услуги по проведению полноценных рекламных кампаний в сети ИНТЕРНЕТ, разработка фирменного стиля и дизайна, создание креативных концепций.
Важной составляющей услуг студии «НЕОН» является проведение постоянного мониторинга эффективности сайта. Это позволяет целостно видеть всю картину работы за любой период и своевременно вносить необходимые изменения. И, что важно, все эти изменения клиент способен проводить самостоятельно, благодаря модульной структуре своего сайта и максимальной его адаптации под запросы любого пользователя. А это серьезно экономит средства.
Так же, интернет-студия «Неон» предлагает вам свою новую услугу: разработку Интранет-сайтов (внутрикорпоративные порталы)
Если вашей целью является:
повышение уровня управления предприятием;
экономия времени и усилий сотрудников компании;
сокращения расходов и издержек компании;
повышение уровня коммуникаций и совместной работы между сотрудниками компании;
повышение качества работы и обслуживания клиентов компании;
оптимизация бизнес-процессов компании;
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компании,
то разработка интранет-сайта – это то, что вам сейчас необходимо.
Более подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте www.neonstudio.ru
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