Serben_iuk

Привет, я Ирэн. Если ты на этой странице значит ты один из тех кто: 1. в поиске грамотного креативного сценариста для своего проектаили 2. ты мой бывший, который мониторит мои страницы)Расскажу немного о себе : У меня филологическо-туристическое образование - особенно обращайся ко мне с вопросами о туризме (будь то страхование, бронирование, реклама твоего курорта и тд), а также с английским и турецким переводамиПо мимо множества прочитаной литературы о сценарном мастерстве, в этом году (2020, да-да, именно в этом ужасном году) я прошла и получила сертификат по курсам от Анны Паленчук, а именно: Hollywood storyteling от Film School 435 (апрель - июль 2020). Обалденный курс. Спасибо, Аня.Работаю сценаристом более 3х лет на фрилансе. Я пишу для разных тем и постоянно ищут те, на которые еще не писала (интересно попробовать себя в чем-то новом). Ниже ты сможешь посмотреть, темы над которыми я уже работала и по каким я уже имею опыт, потому, если твой проект подпадает под один из них, быстрее напиши мне. Своих заказчиков не обижаю, пишу то, что они хотят видеть и стараюсь все делать в сроки. Надеюсь тебе понравилась моя краткая история, далее увидишь(-те), то что возможно тебе (вам) понравится и ты (вы) напишешь (-те) мне.