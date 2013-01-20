Serega1803

Экономист, бухгалтер.

Нечитайло Сергей Витальевич

Дата рождения: 18 марта 1976 г.

Образование: высшее экономическое. Дополнительное: радиотехническое.

Хорошо владею белорусским и русским языками, а также немного украинским, польским и английским. Являюсь опытным пользователем компьютера, сети Интернет, владею всеми распространенными компьютерными программами. Владею CMS Wordpress, DLE, Joomla. Есть опыт установки и редактирования шаблонов веб-сайтов. Имеется опыт в модерации форума.

Порядочный и ответственный работник.