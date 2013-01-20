Serega1803

Экономист, бухгалтер.
Нечитайло Сергей Витальевич
Дата рождения: 18 марта 1976 г.
Образование: высшее экономическое. Дополнительное: радиотехническое.
Хорошо владею белорусским и русским языками, а также немного украинским, польским и английским. Являюсь опытным пользователем компьютера, сети Интернет, владею всеми распространенными компьютерными программами. Владею CMS Wordpress, DLE, Joomla. Есть опыт установки и редактирования шаблонов веб-сайтов. Имеется опыт в модерации форума.
Порядочный и ответственный работник.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Все хорошо
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. По оплате нет никаких нюансов, все четко и без задержек.