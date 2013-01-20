Serega1803

Сергей Serega1803

 
47 летБеларусь/Витебск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Экономист, бухгалтер.

Нечитайло Сергей Витальевич

Дата рождения: 18 марта 1976 г.

Образование: высшее экономическое. Дополнительное: радиотехническое.

Хорошо владею белорусским и русским языками, а также немного украинским, польским и английским. Являюсь опытным пользователем компьютера, сети Интернет, владею всеми распространенными компьютерными программами. Владею CMS Wordpress, DLE, Joomla. Есть опыт установки и редактирования шаблонов веб-сайтов. Имеется опыт в модерации форума.

Порядочный и ответственный работник.

WordPressJoomlaDLE
Отзывы заказчиков
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Модератор форума
Все хорошо
Сотрудничеством доволен. По оплате нет никаких нюансов, все четко и без задержек.
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