Seregey_Komlev

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IT-компания 'OnlineBees' - разработчик корпоративных Интернет - решений.

IT-компания 'OnlineBees' имеет опыт работы более двух лет, оказывая полный комплекс услуг по разработке, сопровождению, продвижению и развитию корпоративных online - решений.

Наша цель – комплексная поддержка клиентов в сети Интернет на долгосрочной основе. Мы придерживаемся мнения, что важно не только создать проект, но и должным образом его поддерживать и развивать. Долгосрочность отношений с клиентом - залог взаимного успеха.

Основной сферой деятельности компании является:

> Разработка корпоративных сайтов, их поддержка, реклама и продвижение в сети Интернет;

> Разработка web-ориентированного программного обеспечения, ПО для Коллцентров;

> Разработка Flash презентаций;

> Техническая поддержка (хостинг).

> Разработка ПО для системы Touch Screen.