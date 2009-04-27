Seregey_Komlev

IT-компания 'OnlineBees' - разработчик корпоративных Интернет - решений.
IT-компания 'OnlineBees' имеет опыт работы более двух лет, оказывая полный комплекс услуг по разработке, сопровождению, продвижению и развитию корпоративных online - решений.
Наша цель – комплексная поддержка клиентов в сети Интернет на долгосрочной основе. Мы придерживаемся мнения, что важно не только создать проект, но и должным образом его поддерживать и развивать. Долгосрочность отношений с клиентом - залог взаимного успеха.
Основной сферой деятельности компании является:
> Разработка корпоративных сайтов, их поддержка, реклама и продвижение в сети Интернет;
> Разработка web-ориентированного программного обеспечения, ПО для Коллцентров;
> Разработка Flash презентаций;
> Техническая поддержка (хостинг).
> Разработка ПО для системы Touch Screen.