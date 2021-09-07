Доброго дня!

Меня зовут Екатерина, я диктор из Астраханской области, стаж работы 8 лет. Давно и плодотворно сотрудничаю с такими радиостанциями как Авторадио, радио Energy, Дорожное радио, Ахтубинск FM. Обладаю хорошей дикцией, грамотной речью, владею всеми тонкостями звукозаписи, сведения и мастеринга. Оперативно выполняю заказы за небольшую стоимость. Очень люблю свою работу)

Готова быстро и качественно озвучить любой предложенный Вами текст по цене 3 USD за 1000 символов. Работаю как в весёлом позитивном стиле (как например при озвучивание рекламных роликов), умеренно спокойных (например новостные выпуски), так и в спокойном стиле (озвучка медитаций и лекций).

Образцы голоса Вы можете прослушать в папке по ссылке https://disk.yandex.ru/d/6e9vhvW-RaVHMQ?w=1.

Мой ник в Telegram SerenitySound

WhatsApp 89171943153.

С уважением, Екатерина Ворох.