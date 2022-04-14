Serezhenko

Дмитрий Сереженко SerezhenkoSerezhenko
22 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Нужен качественный, стильный и современный дизайн? Не хотите долго ждать? Свяжитесь со мной, я помогу Вам в решении необходимой задачи!
— веб-дизайн (landing page / веб-сайты)
— дизайн мобильных приложений (iOS / Android)
— адаптивный дизайн под все необходимые расширения
С моим портфолио можете ознакомится перейдя по ссылке: https://www.behance.net/nokensd
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