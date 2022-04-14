Serezhenko

Нужен качественный, стильный и современный дизайн? Не хотите долго ждать? Свяжитесь со мной, я помогу Вам в решении необходимой задачи!

— веб-дизайн (landing page / веб-сайты)

— дизайн мобильных приложений (iOS / Android)

— адаптивный дизайн под все необходимые расширения

С моим портфолио можете ознакомится перейдя по ссылке: https://www.behance.net/nokensd

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