Предлагем свои услуги:
— Создание сайтов под ключ — Joomla, Wordpress
— Написание различных парсеров/грабберов (парсинг по ссылке на категорию, парсинг через поиск, произвольная вложенность)
— Создание различных калькуляторов
— Скрипты выгрузки для ЯндексМаркета
— Чистка сайта от вирусов
— Каталоги (Joomla + joomshopping) или (Joomla + K2) или (CodeIgniter)
— Программирование, PHP/MySQL/javascript/jQuery/ajax/json/xml/html
Работем с технологиями:
— HTML, CSS, Js, Ajax.
— PHP, mySql
— Joomla, Wordpress
— jQuery, Bootstrap
— Блочная вёрстка, резиновый лейаут.
— Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
— Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).
— Соблюдение стандартов W3C.
— SEO-оптимизированный код сайта.
— Адаптация / внедрение / создание плагинов.
— Parallax scrolling.