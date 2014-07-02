SergSob14

Соболев SergSob14

 
41 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Web-разработчик (более 10 лет) PHP/MySQL/jQuery/css3/html5

Предлагем свои услуги:

— Создание сайтов под ключ — Joomla, Wordpress

— Написание различных парсеров/грабберов (парсинг по ссылке на категорию, парсинг через поиск, произвольная вложенность)

— Создание различных калькуляторов

— Скрипты выгрузки для ЯндексМаркета

— Чистка сайта от вирусов

— Каталоги (Joomla + joomshopping) или (Joomla + K2) или (CodeIgniter)

— Программирование, PHP/MySQL/javascript/jQuery/ajax/json/xml/html

Работем с технологиями:

— HTML, CSS, Js, Ajax.

— PHP, mySql

— Joomla, Wordpress

— jQuery, Bootstrap

— Блочная вёрстка, резиновый лейаут.

— Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

— Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).

— Соблюдение стандартов W3C.

— SEO-оптимизированный код сайта.

— Адаптация / внедрение / создание плагинов.

— Parallax scrolling.

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaBootstrapjQueryAjaxJoomShoppingCodeIgniter
Отзывы заказчиков
SANGA666
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов(-3)
$15
2 балла
10 лет назад
Доделать скрипт калюкулятора
уехал на отдых, до того как данный человек сделал мой заказ, думаю ничего страшного не случилось. Я не знал что человек так скоро его сделает.
Кидала, выполнил простой заказ за пару часов после чего он "уехал на отдых на 2 недели". Человек находится регулярно на сайте, рассчитываться явно не намерен.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 7 дней
#1401
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $5
от 7 дней
#1991
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 7 дней
#2678
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $5
от 7 дней
#3062