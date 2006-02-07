Требуется установить и настроить лицензионный shopscript (http://www.shop-script.ru/) для работы с прайслистом. Прайс прилагается. Детали по ICQ или e-mail Выгрузить данные в yandex marketю
- $100Интернет-магазины1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Требуется написать граббер торрентов с описаниями и размерами с сайтов типа mininiva.org ( есть еще аналогичные трекеры с паролями) Жду ваших предложений. Стучите в асю или на e-mailВеб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется написать парсинг прайс листов для интернет магазина Есть кривые форматы, которые надо перобразовывать в нормальный вид. Примерный файл прилагаю.Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужно получить товарную базу сайта http://www.js-company.ru/catalog.php Предложения в ICQ , мыло yigumnov at gmail.com стоимость 50-100$ Потребуется еще вытащить товар с разных сайтов .Прочее9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Сопровождение базы интернет магазина. Только Москва.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
Добрый день! Требуется сисадмин для разовых работ по настройке VPS, OpenVPN, Apache modproxy. Платформа Linux/FreeBSD ( на выбор), также интересует проверка безопасности сервера и скриптов.Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Добрый день! Для постоянного сотрудничества ищется квалифицированнвй веб программист php. Желательна доступность по ICQ/Skype в течении дня. Работы по написанию небольших скриптов, правки интернет магазина, поддержка портала.Веб-программирование39 заявокЗакрыт18 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать скрипт для который бы вытаскивал данные с сайта а потом эти данные экспортировал в xml для чтения в rss ридерах. Небходимо получать новости в rss (xml) формате с сайтов: job.ru molotok.ru ну и далее будут ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Здравствуйте! Известная российская компания ищет сотрудника по превлечению/ поиску клиентов в области защиты ПО от копирования. Необходимые требования: - письменный английский язык - доступ в интернет ICQ/Skype ( по возможности) Работа будет проводиться по базе клиентов. Возможна работа и в ...Поиск информации9 заявокЗакрыт18 лет назад