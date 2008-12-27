Sergais

Сергей Суворов Sergais

 
46 летКазахстан/Костанай
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание концепции фирменного стиля, лого.

    Представляю крупную казахстанскую трейдинговую компанию, торгующую сельхозтехникой. В связи со сменой бренда, необходимо создание концепции фирменного стиля (базовые стандарты) и логотипа. Всю необходимую информацию представлю после предварительного отбора. Бюджет оговаривается индивидуально. Желаемый срок завершения проекта - ...

    Фирменный стиль28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад