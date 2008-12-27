$500
Прошу зарегистрироваться для участия в конкурсе. 300 за участие и 200 победителю. Только для приглашенных пользователей!!
Фирменный стиль1 исполнитель
Закрыт
15 лет назад
Прошу зарегистрироваться для участия в конкурсе. 300 за участие и 200 победителю. Только для приглашенных пользователей!!
Представляю крупную казахстанскую трейдинговую компанию, торгующую сельхозтехникой. В связи со сменой бренда, необходимо создание концепции фирменного стиля (базовые стандарты) и логотипа. Всю необходимую информацию представлю после предварительного отбора. Бюджет оговаривается индивидуально. Желаемый срок завершения проекта - ...