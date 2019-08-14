Делаю в срок и качественно
Доброго времени суток!
Занимаюсь разработкой баз данных(С#, Delphi, 1C)
Также аудио-видео монтаж.
Делаю все качественно, пишите, жду ваших заданий.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Базы данных
нет отзывов
$7/час
от $30от 7 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга