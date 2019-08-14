Sergariks

Сергей Жиляков Sergariks

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Делаю в срок и качественно

Доброго времени суток!

Занимаюсь разработкой баз данных(С#, Delphi,  1C)

Также аудио-видео монтаж.

Делаю все качественно, пишите,  жду ваших заданий.

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0 из 5

Отзывы заказчиков

frenky
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Найти контент
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Базы данных
нет отзывов
$7/час
от $30от 7 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга