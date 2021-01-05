Бизнес-аналитик. Эксперт по проектам.
1. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАТ-ЛОВ.Приведу в порядок фото материалы для ваших проектов в photoshop. Устраню перспективу, погрешности изображения. Выставлю горизонт, размеры. Откорректирую фон, цвет, яркость, контраст. Сделаю монтажи, коллажи средней сложности. Подготовлю презентации по вашим стандартам, наполню сайт фото контентом.
2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.Разработаю архитектуру вашего бизнеса в IDEF0, дорожные карты процессов в BPMN. Разработаю корпоративные регламенты на процессы по ГОСТ, инструкции для сотрудников, процедуры управления.
(MS Visio,Business Studio,BIZAGI,ARIS,...).
3. ПОСТАНОВКА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ.Проведу анализ ваших проектов по PMBOK, разработаю концепцию улучшения. Разработаю методики, стандарты проектного офиса, ролевые инструкции для исполнителей. Разработаю графики ваших проектов в Гант, проектную документацию. Осуществлю регулярный внешний мониторинг эффективности управления проектами.
(Waterfall, PMBOOK, Agile).
4. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ.Помогу в выборе и настройке системы управления проектами. Разработаю пользовательскую и эксплуатационную документацию по системе. Окажу методическое и техническое сопровождение.
(PRIMAVERA,PLANFIX,REDMINE,MS PROJECT, ...)
5. УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ.Окажу помощь в создании условий быстрой разработки проектов внедрением методов еженедельного планирования и отчетности по факту. Разработаю методику организации удаленного управления сотрудниками, привлечения внешних ресурсов. Разработаю корпоративные стандарты по процессам, дорожные карты для исполнителей,инструкции.
(Remote Manage, SCRUM, Time Management)
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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- Помогу запустить Redmine. Настрою сист. и проекты220 просмотров
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Положительный первый опыт! Специалист подошёл к моей задаче вдумчиво и с желанием помочь.
Ответный отзыв
Было интересно разобраться в проблеме и как ее решить. Готов посотрудничать в дальнейшем.