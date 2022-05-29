🔥🔥 Дизайн, который привлекает: сайты, лендинги, креативы, оформления
👋 Салют!
Меня зовут Сергей. Занимаюсь дизайном сайтов и социальных сетей.
Индивидуально подхожу к каждому клиенту. Повышаю ваши продажи, конверсию и довольство пользователей через дизайн.
🔥 Бесплатно сделаю дизайн первого экрана
Мои услуги:
👉 Дизайн сайтов
👉 Лендинги
👉 Оформление социальных сетей
👉 Превью для ютуба
👉 Креативы
👉 Баннера
👉 Другое
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Я против войны в Украине!
Портфолио
- Системы вентиляции (первый экран)20 просмотров
- Первый экран для онлайн-магазина мебели28 просмотров
- Дизайн сайта для лаборатории27 просмотров
- Баннера для цветочного магазина30 просмотров
- Дизайн лендинга онлайн курса40 просмотров
- Превью для видео31 просмотр
- Баннера и креативы для социальных сетей55 просмотров