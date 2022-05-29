🔥🔥 Дизайн, который привлекает: сайты, лендинги, креативы, оформления 👋 Салют! Меня зовут Сергей. Занимаюсь дизайном сайтов и социальных сетей. Индивидуально подхожу к каждому клиенту. Повышаю ваши продажи, конверсию и довольство пользователей через дизайн. 🔥 Бесплатно сделаю дизайн первого экрана Мои услуги: 👉 Дизайн сайтов 👉 Лендинги 👉 Оформление социальных сетей 👉 Превью для ютуба 👉 Креативы 👉 Баннера 👉 Другое ВКонтакте Телеграм Дизайн сайта

Я против войны в Украине !