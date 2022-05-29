SergeiVishnev

Сергей SergeiVishnev

 
25 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
🔥🔥 Дизайн, который привлекает: сайты, лендинги, креативы, оформления

👋 Салют!

Меня зовут Сергей. Занимаюсь дизайном сайтов и социальных сетей.

Индивидуально подхожу к каждому клиенту. Повышаю ваши продажи, конверсию и довольство пользователей через дизайн.

🔥 Бесплатно сделаю дизайн первого экрана

Мои услуги:

👉 Дизайн сайтов

👉 Лендинги

👉 Оформление социальных сетей

👉 Превью для ютуба

👉 Креативы

👉 Баннера

👉 Другое

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Дизайн сайта