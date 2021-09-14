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Сергей
Sergei_Dereka
Sergei_Dereka
51 год
Украина
/
Курахово
2 года на
фриланс
-бирже
Был
3 месяца назад
1 отзыв
Вёрстка html/css
HTML
CSS
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
WRX
41 год
Россия
17 лет в сервисе
Был
год назад
41 отзыв
$2
10 баллов
2 года назад
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Задача решена, рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо. Задача поставлена чётко и подробно, заказчик надёжный и ответственный. Рекомендую!
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Отзывы заказчиков
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