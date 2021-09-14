Sergei_Dereka

Сергей Sergei_Dereka

 
51 годУкраина/Курахово
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Вёрстка html/css
HTMLCSS
Отзывы заказчиков
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
2 года назад
Настроить стили для div блока
Задача решена, рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо. Задача поставлена чётко и подробно, заказчик надёжный и ответственный. Рекомендую!
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