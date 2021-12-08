SergeyDymov

Сергей Дымов SergeyDymov

 
22 годаРоссия/Кемерово
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Сергей, и я веб-дизайнер.

Разрабатываю интерфейсы для сайтов любого типа: Landing page, многостраничный сайт, сайт-визитка, интернет-магазин, квиз-сайт и многие другие. Делаю проекты не только визуально привлекательными, но и максимально удобными для пользователей, которые будут посещать ваш сайт.

О себе:

Я ответственен и пунктуален. Обожаю свою работу и кропотливо тружусь над каждым проектом. Я постоянно развиваюсь, самообучаюсь и ежемесячно прохожу курсы, чтобы совершенствовать себя как специалиста. Даже если чувствую, что уже всё знаю, то всё равно продолжаю учить что-то новое.

Почему стоит выбрать меня?

  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Стремлюсь с помощью дизайна сделать из обычного посетителя - покупателя
  • Слежу за трендами и всегда в курсе самых актуальных стилей
  • Не веду одновременно несколько проектов, фокус только на одном
  • Изучаю сильные и слабые стороны конкурентов, чтобы ваш проект получил максимальную отдачу
Моя основная специализация - веб-дизайн. Но помимо этого, в мои компетенции также входит:

  • Прототипирование интерфейсов
  • Дизайн презентаций
  • Дизайн веб-баннеров
  • Дизайн для инстаграма (посты, визуал, taplink, аватарка, "актуальное")
  • Работа с векторной графикой (иконки)
  • Создание Landing Page на Тильде
БЕСПЛАТНО проконсультирую вас и отвечу на интересующие вопросы

Хотите увеличить продажи, получить новых клиентов, превратить их в поклонников и придать узнаваемости вашему бренду? Обращайтесь, всё решим!

Отзывы заказчиков
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2 года в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
2 года назад
Подработать форматирование в презентации
Сергей оперативно отреагировал на заявку, оперативно с ней справился без потери качества, поэтому всем рекомендую.
Задача была поставлена чётко и ясно. Оплата в полном размере, без задержек. Правки указаны вовремя, чтобы я успел их выполнить. Приятно работать с такими заказчиками)
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