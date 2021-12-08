SergeyDymov

Здравствуйте!
Меня зовут Сергей, и я веб-дизайнер.
Разрабатываю интерфейсы для сайтов любого типа: Landing page, многостраничный сайт, сайт-визитка, интернет-магазин, квиз-сайт и многие другие. Делаю проекты не только визуально привлекательными, но и максимально удобными для пользователей, которые будут посещать ваш сайт.
О себе:
Я ответственен и пунктуален. Обожаю свою работу и кропотливо тружусь над каждым проектом. Я постоянно развиваюсь, самообучаюсь и ежемесячно прохожу курсы, чтобы совершенствовать себя как специалиста. Даже если чувствую, что уже всё знаю, то всё равно продолжаю учить что-то новое.
Почему стоит выбрать меня?
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Стремлюсь с помощью дизайна сделать из обычного посетителя - покупателя
- Слежу за трендами и всегда в курсе самых актуальных стилей
- Не веду одновременно несколько проектов, фокус только на одном
- Изучаю сильные и слабые стороны конкурентов, чтобы ваш проект получил максимальную отдачу
- Прототипирование интерфейсов
- Дизайн презентаций
- Дизайн веб-баннеров
- Дизайн для инстаграма (посты, визуал, taplink, аватарка, "актуальное")
- Работа с векторной графикой (иконки)
- Создание Landing Page на Тильде
Хотите увеличить продажи, получить новых клиентов, превратить их в поклонников и придать узнаваемости вашему бренду? Обращайтесь, всё решим!