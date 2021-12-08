SergeyDymov

Веб-дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Сергей, и я веб-дизайнер.

Разрабатываю интерфейсы для сайтов любого типа: Landing page, многостраничный сайт, сайт-визитка, интернет-магазин, квиз-сайт и многие другие. Делаю проекты не только визуально привлекательными, но и максимально удобными для пользователей, которые будут посещать ваш сайт.

О себе:

Я ответственен и пунктуален. Обожаю свою работу и кропотливо тружусь над каждым проектом. Я постоянно развиваюсь, самообучаюсь и ежемесячно прохожу курсы, чтобы совершенствовать себя как специалиста. Даже если чувствую, что уже всё знаю, то всё равно продолжаю учить что-то новое.

Почему стоит выбрать меня?

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Стремлюсь с помощью дизайна сделать из обычного посетителя - покупателя

Слежу за трендами и всегда в курсе самых актуальных стилей

Не веду одновременно несколько проектов, фокус только на одном

Изучаю сильные и слабые стороны конкурентов, чтобы ваш проект получил максимальную отдачу

Моя основная специализация - веб-дизайн. Но помимо этого, втакже входит:

Прототипирование интерфейсов

Дизайн презентаций

Дизайн веб-баннеров

Дизайн для инстаграма (посты, визуал, taplink, аватарка, "актуальное")

Работа с векторной графикой (иконки)

Создание Landing Page на Тильде

проконсультирую вас и отвечу на интересующие вопросы

Хотите увеличить продажи, получить новых клиентов, превратить их в поклонников и придать узнаваемости вашему бренду? Обращайтесь, всё решим!