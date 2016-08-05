SergeyGolubev

Клиент всегда прав.
Мои контакты:
- Вконтакте -
- Mail.ru - [email protected]
- Yandex.ru - [email protected]
Коротко обо мне.
Во-первых, я занимаюсь вёрсткой уже достаточно давно и имею хороший опыт. На фриланс встал недавно, поэтому работаю исключительно на портфолио. Делаю всё качественно, чтобы получить доверие. Хочу развить свой аккаунт. Есть пара выполненный работ, обрати на них внимание! Главным своим достоинством считаю пунктуальность, я всегда делаю всё в срок.
Мои способности.
С помощью списка, я опишу то, что я умею. Начнём.
- Знание Html, CSS, Javascript, JQuery.
- Валидный код, соответствующий стандартам W3C.
- Кроссбраузерность во всех браузерах.
- Резиновая, табличная вёрстка.
- Адаптивная вёрстка до 320px.
- Bootstrap 3.
- По желанию заказчика, могу использовать SCSS.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- SEO-вёрстка.
- Внедрение разнообразных плагинов, анимации.
- Подключение нестандартных шрифтов.
- Реализация pixel perfect.
- Могу вставить комментарии от таких сервисов, как Disqus и Вконтакте.
- Установка вёрстки на Wordpress.
Я владею такими технологиями как PHP и MySQL, поэтому я верстаю максимально удобно под программиста. Если нужно, я с лёгкостью могу реализовать паттерн MVC + Front Controller и сделать из вёрстки сайт. То есть, если вам нужен программист и верстальщик, то я объединяю 2 эти профессии.
Моя отличительная способность:
Мои принципы.
- Как уже выше сказано, я пунктуальный человек. Делаю всё точно в сроки. Для меня это очень важно.
- На протяжении всей работы я поддерживаю связь с клиентом, любыми удобными для него путями.
- Дополнительные пожелания заказчика я учитываю и исполняю.
- Не работаю с чужим кодом, не исправляю вёрстки.
- Пишу развёрнутый, хороший отзыв.
Ещё раз мои контакты:
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
9 лет назад
HTML
Спасибо Сергею за качественную работу, выполненную в оговорённый срок! Отдельно хочу отметить ответственный подход, четкое понимание задачи, а также, оперативность коммуникации, упорство и ориентированность на результат, согласно озвученных таргетов заказчика. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
До этого проекта, я имел дело с несколькими заказчиками, но не с такими, как Светлана. В её проекте всё идеально. Её всегда можно о чём-то спросить по работе и даже просто так, о жизни. Она не просто робот, заказывающий какие-то услуги, она человек, и это я больше всего ценю в заказчике. Она онлайн 12 часов в сутки. Что касается постановки задачи, так здесь всё максимально просто. Она истолковывает её настолько легко, что даже наверное ребёнок смог бы выполнить любое её задание. Ну и конечно, главным её принципом является железная оплата в срок. Я был поражён отзывами, оставленными на её аккаунте до моего заказа, и решил провести эксперимент. Я дал ей исходники(с вёрсткой) до оплаты. Я даже не волновался, всё прошло,как по маслу, после их проверки она перечислила мне деньги. Как итог, если вы видите этого заказчика и думаете о выполнение его задания, то отбросьте все сомнения, выполняйте! Вам будет очень приятно работать со Светланой.