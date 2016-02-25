Берусь только за ту работу, в выполнении которой уверен на 100 %
Здравствуйте! Меня зовут Сергей.
Грамотно и ответственно выполняю следующие виды работ:
- поиск различной информации в Интернете, составление баз данных;
- наполнение сайтов;
- работа с текстами (редактирование, корректировка, сканирование);
- монтаж видео (Adobe Premiere Pro CC);
- работа с фотографиями (обрезка, обтравка, ретуширование).
На связи постоянно (Skype, почта).
Портфолио
- Обтравка фотографий179 просмотров
- Обтравка фотографий158 просмотров
- Набор формул333 просмотра
- Обтравка мебели198 просмотров
- Наполнение сайта155 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
8 лет назад
Все выполнено качественно и в срок. Хорошее внимание к деталям.
Ответный отзыв
Я очень доволен сотрудничеством! Заказчик четко ставил задания, оперативно отвечал на вопросы и мгновенно, насколько это было возможным, производил оплату. Большое спасибо!
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель. Все в срок и качественно.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Четкая постановка задачи, почти мгновенная оплата. Рекомендую.
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$0.01/час
от $1от 1 дня
#110
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1.5/час
от $1от 2 дней
#272
Обработка фотографий
нет отзывов
$1.5/час
от $1от 1 дня
#797