SergeyNetlancer

Сергей SergeyNetlancer

 
40 летУкраина/Луцк
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Берусь только за ту работу, в выполнении которой уверен на 100 %

Здравствуйте! Меня зовут Сергей.

Грамотно и ответственно выполняю следующие виды работ:

  • поиск различной информации  в Интернете, составление баз данных;
  • наполнение сайтов;
  • работа  с  текстами (редактирование,  корректировка, сканирование);
  • монтаж видео (Adobe Premiere Pro CC);
  • работа с фотографиями (обрезка, обтравка, ретуширование).
Соблюдение сроков гарантирую.

На связи постоянно (Skype, почта).

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Отзывы заказчиков
lantsepupa
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Подготовка базы тестовых вопросов по школьной программе
Все выполнено качественно и в срок. Хорошее внимание к деталям.
Я очень доволен сотрудничеством! Заказчик четко ставил задания, оперативно отвечал на вопросы и мгновенно, насколько это было возможным, производил оплату. Большое спасибо!
Ответный отзыв
MainSteam
Марина 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Собрать 100 анекдотов про образование
Отличный исполнитель. Все в срок и качественно.
Хороший заказчик! Четкая постановка задачи, почти мгновенная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$0.01/час
от $1от 1 дня
#110
Наполнение сайтов
1 отзыв
$1.5/час
от $1от 2 дней
#272
Обработка фотографий
нет отзывов
$1.5/час
от $1от 1 дня
#797