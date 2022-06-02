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Сергей
Sergey_229
Sergey_229
21 год
Украина
/
Киев
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
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Рерайтинг
нет заявок
Закрыт
год назад
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27 заявок
Закрыт
год назад
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Заказы
2
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