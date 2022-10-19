Режиссер монтажа

Привет! Меня зовут Сергей. Я занимаюсь съемкой и монтажом видео, цветокоррекцией видео и фото, инфографикой и анимациями. Работаю в: Primiere Pro, Photoshop, After Effects, Davinchi Resolve, Avid Media Composer.