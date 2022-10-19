Сергей Канавин Sergey_CanIWinSergey_CanIWin
30 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Режиссер монтажа
Привет! Меня зовут Сергей. Я занимаюсь съемкой и монтажом видео, цветокоррекцией видео и фото, инфографикой и анимациями. Работаю в: Primiere Pro, Photoshop, After Effects, Davinchi Resolve, Avid Media Composer.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Showreel1 просмотр
- Короткий рекламный роликнет просмотров
- Снятый и смонтированный ролик про картинг2 просмотра
- Монтаж шоурила для актера1 просмотр
- Монтаж экшн короткометражкинет просмотров
- Монтаж музыкального клипанет просмотров
- Заствака для YouTube каналанет просмотров
- Реклама автомобилянет просмотров