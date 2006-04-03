Sergey_Danielyan

Сергей Даниелян Sergey_Danielyan

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
UI/UX & Web дизайнер

меня зовут Сергей, и я дизайнер интерфейсов, сайтов и пользовательского опыта. я решаю проблемы бизнеса с помощью дизайна и проектирования.

серьезный подход к каждому проекту, перебор всевозможных решений вашей проблемы в течение времени, отведенного на проект. часто синхронизируюсь и не держу вас в неведении. |

при работе со мной вы гарантированно получите сайт наполненный смыслом и функционирующий в соответствии с вашими требованиями. современные, минималистичные и функциональные решения

Портфолио:
https://dub.sh/sergedani

Контакты:
телеграм - t.me/sergedani
почта - [email protected]

Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $90от 6 дней
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