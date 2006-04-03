UI/UX & Web дизайнер
меня зовут Сергей, и я дизайнер интерфейсов, сайтов и пользовательского опыта. я решаю проблемы бизнеса с помощью дизайна и проектирования.
серьезный подход к каждому проекту, перебор всевозможных решений вашей проблемы в течение времени, отведенного на проект. часто синхронизируюсь и не держу вас в неведении. |
при работе со мной вы гарантированно получите сайт наполненный смыслом и функционирующий в соответствии с вашими требованиями. современные, минималистичные и функциональные решения
Портфолио:
https://dub.sh/sergedani
Контакты:
телеграм - t.me/sergedani
почта - [email protected]
Я против войны в Украине!
Дизайн сайтов
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