UI/UX & Web дизайнер

меня зовут Сергей, и я дизайнер интерфейсов, сайтов и пользовательского опыта. я решаю проблемы бизнеса с помощью дизайна и проектирования.



серьезный подход к каждому проекту, перебор всевозможных решений вашей проблемы в течение времени, отведенного на проект. часто синхронизируюсь и не держу вас в неведении. |



при работе со мной вы гарантированно получите сайт наполненный смыслом и функционирующий в соответствии с вашими требованиями. современные, минималистичные и функциональные решения



Портфолио:

https://dub.sh/sergedani



Контакты:

телеграм - t.me/sergedani

почта - [email protected]