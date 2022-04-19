Сергей Гадаев Sergey_GadaevSergey_Gadaev
30 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстаю сайты Pixel Perfect. Пишу валидный код. Пользуюсь методологией БЭМ. Использую чистый js. Даю гарантию и сопровождение на сайт.
html, css, js - мои основные инструменты для достижения адаптивной, качественной верстки.
Меня зовут Сергей, я профессионально изучаю веб-разработку и занимаюсь версткой. Имею высшее образование, так же обучаюсь IT в онлайн университете Skillbox. Живу в городе Краснодар. Верстка - это основное моё ремесло, готов к долгосрочному сотрудничеству.
Довольный клиент - моя цель.
Постоянно на связи, предоставляю промежуточные результаты по требованию заказчика.
- E-mail: [email protected]
- Телеграмм:@gadaev_sergey
- Готов приступить сегодня
- Не нарушаю сроков
- Довожу свою работу всегда до конца
- После сдачи проекта остаюсь на связи для корректировок
- Гибкая, адаптивная верстка
- Валидный код
- Доступность
- Кроссбраузерность
- Pixel Perfect
- БЭМ
- Чистый JS
Я против войны в Украине!
Портфолио
- High Pass39 просмотров
- Blanchard - художественная галерея213 просмотров