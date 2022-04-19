Sergey_Gadaev

Сергей Гадаев Sergey_Gadaev

 
30 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстаю сайты Pixel Perfect. Пишу валидный код. Пользуюсь методологией БЭМ. Использую чистый js. Даю гарантию и сопровождение на сайт.

html, css, js - мои основные инструменты для достижения адаптивной, качественной верстки.

Меня зовут Сергей, я профессионально изучаю веб-разработку и занимаюсь версткой﻿. Имею высшее образование, так же обучаюсь IT в онлайн университете Skillbox. Живу в городе Краснодар. Верстка - это основное моё ремесло, готов к долгосрочному сотрудничеству.

Довольный клиент - моя цель.

Постоянно на связи, предоставляю промежуточные результаты по требованию заказчика.

Из плюсов:

  • Готов приступить сегодня
  • Не нарушаю сроков
  • Довожу свою работу всегда до конца
  • После сдачи проекта остаюсь на связи для корректировок
  • Гибкая, адаптивная верстка
  • Валидный код
  • Доступность
  • Кроссбраузерность
  • Pixel Perfect
  • БЭМ
  • Чистый JS
Портфолио:

Пор

тфолио weblancer

"Blanchard - художественная галерея"

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