Верстаю сайты Pixel Perfect. Пишу валидный код. Пользуюсь методологией БЭМ. Использую чистый js. Даю гарантию и сопровождение на сайт.

html, css, js - мои основные инструменты для достижения адаптивной, качественной верстки.

Меня зовут Сергей, я профессионально изучаю веб-разработку и занимаюсь версткой﻿. Имею высшее образование , так же обучаюсь IT в онлайн университете Skillbox . Живу в городе Краснодар. Верстка - это основное моё ремесло, готов к долгосрочному сотрудничеству.

Довольный клиент - моя цель.

Постоянно на связи, предоставляю промежуточные результаты по требованию заказчика.

Готов приступить сегодня

Не нарушаю сроков

Довожу свою работу всегда до конца

После сдачи проекта остаюсь на связи для корректировок

Гибкая, адаптивная верстка

Валидный код

Доступность

Кроссбраузерность

Pixel Perfect

БЭМ

Чистый JS

Пор