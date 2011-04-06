Sergey_Shatunov

Сергей Sergey_Shatunov

 
37 летРоссия/Киров
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Чистота и честность в выполняемой работе

1. Опыт работы более 10 лет в различных админках: от самописных до битрикса

2. Работаю с 2 мониторов, слепая печать, высокая скорость, терпеливый, усидчивый, трудолюбив

3. Фриланс – основной и единственный вид труда, нахожусь постоянно за компьютером

4. Веду здоровый образ жизни, отсутствуют вредные привычки, поэтому надёжен и стабилен

5. Специализируюсь на крупных интернет-магазинах, когда нужно внести очень много товаров

Основной профиль - https://www.fl.ru/users/sergeyshatunov/

Битрикс
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Отзывы заказчиков
rus86
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Восстановление сайтов из ВебАрхива
Работа выполнена качественно и в установленные сроки!
Всё отлично.
Ответный отзыв
bbogatyr
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Регистрация сайта в блогах
Все сделано на отлично и в короткий срок! будем дальше сотрудничать с Сергеем!
Всё отлично.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$6/час
нет рейтинга