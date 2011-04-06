Чистота и честность в выполняемой работе
1. Опыт работы более 10 лет в различных админках: от самописных до битрикса
2. Работаю с 2 мониторов, слепая печать, высокая скорость, терпеливый, усидчивый, трудолюбив
3. Фриланс – основной и единственный вид труда, нахожусь постоянно за компьютером
4. Веду здоровый образ жизни, отсутствуют вредные привычки, поэтому надёжен и стабилен
5. Специализируюсь на крупных интернет-магазинах, когда нужно внести очень много товаров
Основной профиль - https://www.fl.ru/users/sergeyshatunov/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет-магазин лодок и моторов motor-lodki.ru93 просмотра
- Оптикмолл – современный салон оптики121 просмотр
- Солнечные панели – altsolar.ru106 просмотров
- Fingames.ru – магазин Богатого Папы110 просмотров
- Системы очистки eurolos.ru94 просмотра
- Интернет-магазин уборочной техники starmixshop.ru79 просмотров
- Интернет-магазин душевых кабин – kabinium.ru101 просмотр
- Юридическое агентство – osincev.org74 просмотра
- Поиск информации.212 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена качественно и в установленные сроки!
Ответный отзыв
Всё отлично.
$50
10 баллов
13 лет назад
Все сделано на отлично и в короткий срок! будем дальше сотрудничать с Сергеем!
Ответный отзыв
Всё отлично.
Наполнение сайтов
1 отзыв
$6/час
нет рейтинга