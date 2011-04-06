Чистота и честность в выполняемой работе

1. Опыт работы более 10 лет в различных админках: от самописных до битрикса

2. Работаю с 2 мониторов, слепая печать, высокая скорость, терпеливый, усидчивый, трудолюбив

3. Фриланс – основной и единственный вид труда, нахожусь постоянно за компьютером

4. Веду здоровый образ жизни, отсутствуют вредные привычки, поэтому надёжен и стабилен

5. Специализируюсь на крупных интернет-магазинах, когда нужно внести очень много товаров

Основной профиль - https://www.fl.ru/users/sergeyshatunov/