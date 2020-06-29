Я профессиональный веб-разработчик, который сделает для вас сайт любой сложности.
Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML, CSS, JS, Bootstrap)
- Интеграция вёрстки с CMS Word press, joomla, MODx
Мои специализации:
- Landing Page
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
- Frontend-программирование
Самый главный успех для меня, это довольный клиент и положительный отзыв.
Всегда готов помочь вам. Обращайтесь в любое время.
Skype: ser352476
Вконтакте: https://vk.com/id45351387
Telegram: @Ser352476
WhatsApp sergey053087 (89603574165)
VIber +79270569970
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