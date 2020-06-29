Я профессиональный веб-разработчик, который сделает для вас сайт любой сложности.

Мои навыки:

- Верстка & Frontend (HTML, CSS, JS, Bootstrap)

- Интеграция вёрстки с CMS Word press, joomla, MODx

Мои специализации:

- Landing Page

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Frontend-программирование

Самый главный успех для меня, это довольный клиент и положительный отзыв.

Всегда готов помочь вам. Обращайтесь в любое время.

Skype: ser352476

Вконтакте: https://vk.com/id45351387

Telegram: @Ser352476

WhatsApp sergey053087 (89603574165)

VIber +79270569970

[email protected]