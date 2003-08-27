Фриланс-как цель в жизни

Привет,меня зовут Сергей.я начинающий фрилансер. На данный момент учусь в Ташкентском международном университете,совместно с британией. Направление-Информационные технологии. Также дополнительно прохожу курсы по веб-разработке. На данный момент в моем арсенале имеется: Html Css Figma Flexbox. Я готов сделать именно качественную верстку за небольшую плату. Могу сделать верстку в кратчайшие сроки. Мой лозунг- "Довольный заказчик-Довольный я". Также имею профиль на UPWORK.Также умею делать адаптивную и отзывчивую верстку,ну и соответственно отзывчиво-адаптивную верстку.ще могу предложить сделать кроссбраузерную верстку.

Первые 3 проекта готов сделать бесплатно за отзыв.