SergioNik

Николаевич SergioNik

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходимо сделать простую презентацию (power point, pdf...)

    Необходимо в кратчайший срок сделать презентация в любом формате для показа слайдами. Кол-во слайдов - 13шт Срок изготовления: сегодня до 16.30 часов по МСК времени. Презентация простая. Текст нужно красиво оформить и ...

    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подбор и обработка фотографий для прайса и сайта

    1. Требуется посмотреть прайс-лист. На что нет фотографий подобрать и обработать фотографии. Найти их среди тех фотографий, которые отснял фотограф(предоставляются), либо найти в интернете. На одну позицию будет требоваться по 2 фотографии, максимально ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Освежить логотип

    $100

    Необходимо освежить логотип. Сделать его более свежим и позитивным или перерисовать. Сейчас это выглядит как болото http://www.samzabe.ru/ По этой ссылке достаточно хорошо видно какой стиль на данный момент существует http://vk.com/samzabe_ru ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад