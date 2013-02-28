Необходимо в кратчайший срок сделать презентация в любом формате для показа слайдами. Кол-во слайдов - 13шт Срок изготовления: сегодня до 16.30 часов по МСК времени. Презентация простая. Текст нужно красиво оформить и ...
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- Презентации1 исполнительЗакрыт10 лет назад
1. Требуется посмотреть прайс-лист. На что нет фотографий подобрать и обработать фотографии. Найти их среди тех фотографий, которые отснял фотограф(предоставляются), либо найти в интернете. На одну позицию будет требоваться по 2 фотографии, максимально ...Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется обработать около 120 фотографий. Вытянуть цвет, освежить фон. Сделать продающими фотографии. Пример фотографии прилагаю.Обработка фотографий51 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо освежить логотип. Сделать его более свежим и позитивным или перерисовать. Сейчас это выглядит как болото http://www.samzabe.ru/ По этой ссылке достаточно хорошо видно какой стиль на данный момент существует http://vk.com/samzabe_ru ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт12 лет назад