SergiyNem

Сергій SergiyNem

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Переклад тексту з Української на Шведську

    Необхідно виконати переклад тексту з української на шведську мову. Обсяг роботи составляет приблизно 10 страниц формата А4. Ожидается точность и сохранение смыслового содержания оригинала.

    Переводы84 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Переклад тексту з Української на Корейську

    Необхідно виконати переклад тексту сайту з української на корейську мову. Об'єм перекладу складає приблизно 10 сторінок формату А4. Ожидается качественный и точный перевод с учётом специфики языка.

    Переводы50 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Переклад тексту з Української на Японську

    Необхідно здійснити переклад тексту сайту з української на японську мову. Обсяг перекладу складає приблизно 10 сторінок формату А4. Ожидается качественный и точный перевод, учитывающий особенности языка.

    Переводы34 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Переклад тексту з Української на Французьку

    Требуется выполнить перевод текста сайта с украинского на французский язык. Объем работы составляет приблизительно 10 страниц формата А4. Необходима высокая точность и качество перевода.

    Переводы49 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Переклад тексту з Української на Іспанську

    Необхідно здійснити переклад тексту сайту з Української на Іспанську мову. Обсяг роботи складає приблизно 10 сторінок формату А4. Важливо зберегти точність і контекст оригінального тексту.

    Переводы41 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Переклад тексту з Української на Німецьку

    Необходимо перевести текст сайта с украинского на немецкий язык. Объем перевода составляет примерно 10 страниц формата A4. Ожидается качественный и точный перевод, соответствующий оригиналу.

    Переводы58 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Переклад тексту з Української на Китайську

    Необхідно виконати переклад тексту сайту з української на китайську мову. Обсяг роботи складає приблизно 10 сторінок формату А4. Очікується точність та відповідність стилю оригиналу.

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Переклад тексту з Української на Англійську

    Необхідно виконати переклад тексту з української на англійську мову (США) з ретельною перевіркою на граматичні, лексичні та орфографічні помилки. Об'єм роботи складає 12 сторінок формату А4.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    3 года назад