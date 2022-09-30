Необхідно виконати переклад тексту з української на шведську мову. Обсяг роботи составляет приблизно 10 страниц формата А4. Ожидается точность и сохранение смыслового содержания оригинала.
- Переводы84 заявкиЗакрыт2 года назад
Необхідно виконати переклад тексту сайту з української на корейську мову. Об'єм перекладу складає приблизно 10 сторінок формату А4. Ожидается качественный и точный перевод с учётом специфики языка.Переводы50 заявокЗакрыт2 года назад
Необхідно здійснити переклад тексту сайту з української на японську мову. Обсяг перекладу складає приблизно 10 сторінок формату А4. Ожидается качественный и точный перевод, учитывающий особенности языка.Переводы34 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется выполнить перевод текста сайта с украинского на французский язык. Объем работы составляет приблизительно 10 страниц формата А4. Необходима высокая точность и качество перевода.Переводы49 заявокЗакрыт2 года назад
Необхідно здійснити переклад тексту сайту з Української на Іспанську мову. Обсяг роботи складає приблизно 10 сторінок формату А4. Важливо зберегти точність і контекст оригінального тексту.Переводы41 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо перевести текст сайта с украинского на немецкий язык. Объем перевода составляет примерно 10 страниц формата A4. Ожидается качественный и точный перевод, соответствующий оригиналу.Переводы58 заявокЗакрыт2 года назад
Необхідно виконати переклад тексту сайту з української на китайську мову. Обсяг роботи складає приблизно 10 сторінок формату А4. Очікується точність та відповідність стилю оригиналу.Переводы25 заявокЗакрыт2 года назад
Необхідно здійснити переклад тексту сайту з української на англійську мову (США). Обсяг роботи - приблизно 10 сторінок формату А4. Оцінка точності переводу и відповідності стилю важлива.Переводы175 заявокЗакрыт2 года назад
Необхідно виконати переклад тексту з української на англійську мову (США) з ретельною перевіркою на граматичні, лексичні та орфографічні помилки. Об'єм роботи складає 12 сторінок формату А4.Переводынет заявокЗакрыт3 года назад