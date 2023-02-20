Топовая разработка: боты, парсеры, скрипты, десктопные приложения. Пока одни обещают, я делаю
Telegram: https://t.me/sergeismirnovv00
Gmail: [email protected]
Привет!
Меня зовут Сергей и я программист из Москвы. Мне 33 года, женат на чудесной женщине. А еще боюсь высоты и все проспать. Почти всегда штормит от неграмотных, но и сам периодически допускаю ляпы, за которые стыдно. Как-то совсем не очень отношусь к ребятам, которые откладывают все на завтра и жалуются на жизнь, мол то не получается, там возможностей нету.
Так-как я только начал, отзывов нет, но очень надеюсь на Вашу сознательность!
Работаю на многих биржах в рунете. И делаю это хорошо, чего скрывать. Ведь я люблю свою работу и всех своих заказчиков. Напишу топовый софт в сжатые сроки
Предпочту общение в текстовом формате
Предпочитаю использование телеграмма, но готов общаться в любой удобной для вас платформе, кроме вконтакте
Работаю по предоплате в 25%-50%
Делаю четко по тз, готов помочь с его составлением, а если косяки с моей стороны:
Я верну аванс
Понимаю (в отличие от многих других программистов), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-айтишник не осилил задачу.
Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо эти ваши проги прогарть!» я не стану. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.
Ах, да! Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю, до определенного уровня абсурда.
Оплата
Выставляю счет в российских рублях. Оплатить можно на киви или криптовалютой