Serhiy_Bilik

Сергей Serhiy_Bilik

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная верстка сайтов
  • Качественная верстка независимыми блоками? 
  • Адаптивный макет? 
  • Валидный код?
  • Скорость загрузки страницы 90+?
 Таковы последствие моей работы!

Я специализируюсь на верстке сайтов.

Верстаю по макетам, делаю адаптивную, валидную, кроссбраузерную верстку, использую методологию БЭМ.

Все работы подгоняю под тест "PageSpeed Insights" , проверяю в validator.w3.org , и во всех браузерах.

Стек технологий:

HTML/HTML5

CSS/CSS3

SASS/SCSS/LESS

PUG

PHP, MySQL

JavaScript (jQuery, Vue.js) 

Git 

Gulp 

CMS Joomla , Wordpress

Ближе познакомиться со мной можете на моем сайте

ROCKET CODING

Пишите в телеграм https://t.me/serhiybilyk, или скайп serhiy.bilyk1

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0 из 5

Отзывы заказчиков

egeleon
49 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$800
10 баллов
7 лет назад
Верстка bootstrap 4
Bootstrap
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
zahod5277
Дмитрий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка сайта (лэндинг + 3 страницы) БЭМ, GULP, SVG, GIT
GitSCSSGulp
Работаем с Сергеем уже второй раз. Очень доволен! Никто из других кандидатов, желающих поучаствовать в работе, не владели в достаточной мере необходимыми навыками, при этом ценники у них были явно завышены. Сергей очень круто верстает и делает это быстро и качественно - знание БЭМ, использование BS4, Gulp - всё, как надо, не нужно объяснять, как делать работу. Спасибо за работу! Буду рад сотрудничать еще и еще!
Спасибо Дмитрию за еще один интересный проект! хороший дизайн, четко поставленные задачи. Оплата в течении 5 мин после сдачи проекта! Конечно же рекомендую для сотрудничества. P.S Отдельное спасибо за дополнительный бонус в виде $$$!
Ответный отзыв
sergigabyte
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Верстка сайта
Все отлично! Качественно и в срок! Рекомендую!
Отличный заказчик. Приятно работать с такими людьми как Сергей!
Ответный отзыв
interser
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка Landing Page
BootstrapCSSHTML
Качественное выполнение работы на профессиональном уровне и точно в срок.
Антон предоставил - четко составленное ТЗ и качественный дизайн. Оплата без задержек, сразу после показа работы на моем хостинге. Рекомендую!
Ответный отзыв
zahod5277
Дмитрий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Верстка интернет-магазина. БЭМ, GULP, SVG, GIT
GitSCSSGulp
Большое спасибо Сергею за оказанные услуги! Вёрстку сделал очень профессионально, от себя добавил крутых эффектов и внимательно относился к правкам. Сделал работу быстро и качественно.
Спасибо за интересный проект. Было приятно посотрудничать :) Всем рекомендую — отличный заказчик!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
7 отзывов
$5/час
от $5
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