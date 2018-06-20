Работаем с Сергеем уже второй раз. Очень доволен! Никто из других кандидатов, желающих поучаствовать в работе, не владели в достаточной мере необходимыми навыками, при этом ценники у них были явно завышены. Сергей очень круто верстает и делает это быстро и качественно - знание БЭМ, использование BS4, Gulp - всё, как надо, не нужно объяснять, как делать работу. Спасибо за работу! Буду рад сотрудничать еще и еще!