Профессиональная верстка сайтов
- Качественная верстка независимыми блоками?
- Адаптивный макет?
- Валидный код?
- Скорость загрузки страницы 90+?
Я специализируюсь на верстке сайтов.
Верстаю по макетам, делаю адаптивную, валидную, кроссбраузерную верстку, использую методологию БЭМ.
Все работы подгоняю под тест "PageSpeed Insights" , проверяю в validator.w3.org , и во всех браузерах.
Стек технологий:
HTML/HTML5
CSS/CSS3
SASS/SCSS/LESS
PUG
PHP, MySQL
JavaScript (jQuery, Vue.js)
Git
Gulp
CMS Joomla , Wordpress
Ближе познакомиться со мной можете на моем сайте
Пишите в телеграм https://t.me/serhiybilyk, или скайп serhiy.bilyk1
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Отзывы заказчиков
$800
10 баллов
7 лет назад
Bootstrap
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
7 лет назад
GitSCSSGulp
Работаем с Сергеем уже второй раз. Очень доволен! Никто из других кандидатов, желающих поучаствовать в работе, не владели в достаточной мере необходимыми навыками, при этом ценники у них были явно завышены. Сергей очень круто верстает и делает это быстро и качественно - знание БЭМ, использование BS4, Gulp - всё, как надо, не нужно объяснять, как делать работу. Спасибо за работу! Буду рад сотрудничать еще и еще!
Ответный отзыв
Спасибо Дмитрию за еще один интересный проект! хороший дизайн, четко поставленные задачи. Оплата в течении 5 мин после сдачи проекта! Конечно же рекомендую для сотрудничества. P.S Отдельное спасибо за дополнительный бонус в виде $$$!
$40
10 баллов
7 лет назад
Все отлично! Качественно и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно работать с такими людьми как Сергей!
$40
10 баллов
7 лет назад
BootstrapCSSHTML
Качественное выполнение работы на профессиональном уровне и точно в срок.
Ответный отзыв
Антон предоставил - четко составленное ТЗ и качественный дизайн. Оплата без задержек, сразу после показа работы на моем хостинге. Рекомендую!
$150
10 баллов
7 лет назад
GitSCSSGulp
Большое спасибо Сергею за оказанные услуги! Вёрстку сделал очень профессионально, от себя добавил крутых эффектов и внимательно относился к правкам. Сделал работу быстро и качественно.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Было приятно посотрудничать :) Всем рекомендую — отличный заказчик!
HTML-верстка
7 отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга