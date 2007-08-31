Меня зовут Митрошин Сергей Дмитриевич. Более двух лет я профессионально занимаюсь веб-программированием, с компьютерами же я связал свою жизнь "с самого детства". Работа для меня не только средство заработка, но и увлечение – большую часть свободного времени посвящаю самообучению и совершенствованию навыков.

Проекты разрабатываю с использованием языка программирования PHP и СУБД MySQL. В процессе работы предпочитаю использовать Zend Framework.

Сертификаты

Получил международный сертификат oDesk по PHP5, войдя в TOP20% PHP-разработчиков: http://odesk.com/exams/Certi..

Имею два диплома Интернет-университета информационных технологий "Интуит" – http://intuit.ru

Диплом по программе "Основы программирования на PHP5": http://intuit.ru/diploma/ci6..

Диплом "Интуит" по программе "Язык программирования PHP": http://intuit.ru/diploma/ci6..

Опыт работы

Работа в офисе

С апреля по июнь 2007 года занимался веб-программированием и интеграцией CMS Битрикс в составе студии веб-дизайна "Элоника" (elonika.ru). За это время я участвовал в разработке следующих проектов:

kamgb.ru – сайт городской жилищной компании КамазЖилБыт. Я осуществлял вёрстку и программирование.

doors-windows.ru – сайт/интернет-магазин компании, занимающейся реализацией дверей и пластиковых окон. Здесь я превращал обыкновенный сайт-визитку в полноценный интернет-магазин. Сложность заключалась в том, что приходилось дорабатывать Битрикс редакции "Старт", интегрируя свой код в довольно сложный код Битрикса.

promasutp.ru – обыкновенный представительский сайт фирмы с каталогом продукции.

Почувствовав, что с разработкой на Битриксе я постепенно превращаюсь в "офисный планктон", поспешно ушёл во фриланс.