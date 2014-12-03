Литературный редактор, корректор, переводчик и автор Сергей Валицкий

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ —

Сергей Валицкий,

литературный редактор, корректор, переводчик и автор!

В двух словах — Человек Слова!

Мой сайт: http://redaktor-serval.jimdo.com

Фейсбук-страница: https://www.facebook.com/litredaktor

Более 20-ти лет я работаю с текстами — и могу делать с ними всё, что захочу! — и всё, что Вы пожелаете:

Меняю форму, стилевую и жанровую окраску текстов.

Исправляю орфографические, грамматические, пунктуационные, синтаксические, стилистические, семантические ошибки.

Структурирую содержание, сокращаю, дополняю, дорабатываю, перерабатываю, видоизменяю.

Оживляю тексты, возвращая в них букву «ё» и сокращая количество иноязычных слов.

Форматирую, расставляю сноски, привожу диссертации в соответствие с нормами ВАК.

Работаю с рукописями, монографиями, диссертациями, дипломами, статьями, сценариями, речами, стихами, слоганами, девизами, субтитрами, рассказами, романами, сайтами — и многими другими формами...

Перевожу с русского на украинский и с украинского на русский, в том числе — стихи.

Если для Вас важен не только результат работы, но и её процесс, если Вам нужен не только Специалист, но и Человек: Вы обратились по адресу — и я к Вашим услугам!

РЕЗЮМЕ:

Валицкий Сергей Петрович — +38(066)304-95-25

Специализация: литературное редактирование, маркетинговые тексты, авторские статьи, стихи, кроссворды, палиндромы, литературные переводы.

Владение языками: русский, украинский — в совершенстве, английский — базовый.

Профессиональный опыт:

— литературное редактирование, корректура и подготовка к вёрстке художественных, публицистических, научных, маркетинговых и других текстов:

— написание статей, рекламных обращений, пресс-релизов, писем о сотрудничестве, слоганов, стихов, речей, сценариев, компилятивных обзоров и других материалов под конкретные проекты;

— составление кроссвордов, палиндромов;

— художественные переводы (русский-украинский-русский);

— написание дипломных и диссертационных работ для ВУЗов и ВАК;

— подбор тематических материалов;

— разработка оригинал-макетов (с дизайнерами);

— работа с авторами, журналистами, рекламодателями и др.

Жизненное кредо: перфекционизм.

Личностные особенности: ответственность, креативность, оригинальность, хорошее знание психологии, общительность, отсутствие вредных привычек, большой коммуникативный опыт.

Избранные издания и проекты: журналы «Академия», «Единственная», «ТриК», «Зоо-Фито», «069», «Ночные искушения», Сеть центров раннего развития детей «Первая детская академия» (программа «Жизнь в ладонях»), Портал громадських експертів «Освітня політика (http://education-ua.org), Информационное агентство «The First News» (http://www.1news.az).

Я — перфекционист — человек, стремящийся делать своё дело как можно лучше.

Мой девиз: хорошо — или никак!

Если я не могу обеспечить достойное качество — я отказываюсь — несмотря на стоимость. Если я беру работу — я делаю больше, чем от меня ожидают — независимо от стоимости.

Все работы я делаю лично — и отвечаю за них лично.

Мои гарантии — личные гарантии!

Я отвечаю своим именем и своей репутацией.

Все мои клиенты — клиенты постоянные.

Вы убедитесь в этом сами, обратившись ко мне.

И я буду рад оказаться Вам полезным!

Цена зависит от характера работы, то качество от цены не зависит!