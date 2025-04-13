Хочу научиться делать сайты

Мне нужна практика и проекты для увеличения навыков в написании сайтов.

Меня интересуют проекты, А уже потом оплата за выполнение.

Я перелагаю свои услуги для практики

Мне нужна практика и проекты для увеличения навыков в написании сайтов.

Меня интересуют проекты, А уже потом оплата за выполнение.

Я перелагаю свои услуги для практики

Мне нужна практика и проекты для увеличения навыков в написании сайтов.

Меня интересуют проекты, А уже потом оплата за выполнение.

Я перелагаю свои услуги для практики