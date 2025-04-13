Sesit1

Сергій Sesit1

 
38 лет
год на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Хочу научиться делать сайты

Мне нужна практика и проекты для увеличения навыков в написании сайтов.

Меня интересуют проекты, А уже потом оплата за выполнение.

Я перелагаю свои услуги для практики

Мне нужна практика и проекты для увеличения навыков в написании сайтов.

Меня интересуют проекты, А уже потом оплата за выполнение.

Я перелагаю свои услуги для практики

Мне нужна практика и проекты для увеличения навыков в написании сайтов.

Меня интересуют проекты, А уже потом оплата за выполнение.

Я перелагаю свои услуги для практики

Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 10 дней
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