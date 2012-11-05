Sessiaclass

Технологический процесс и описание, параметры, расчет передаточной функции, что-то про уточный накопитель написать и подобрать его и его параметры, аналитические выводы Объем, ну листов 50 надо Тут нужна работа на матлабе, во флоукоде, различные чертежи, мат модель, ...