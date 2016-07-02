Sevastyanovich

$500
Здравствуйте, Сергей. Нужно сделать визуализации по образу и подобии последнего проекта с интерьером. Чертежей нет, есть фотографии объекта. ТЗ на почте.
Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Здравствуйте, Сергей. Нужно сделать визуализации по образу и подобии последнего проекта с интерьером. Чертежей нет, есть фотографии объекта. ТЗ на почте.
Нужно выполнить две визуализации современного интерьера в стиле лофт (на ваш вкус). В результате они будут расположены во вкладке "Лофт".
Добрый день, Сергей. Нужно выполнить 3d визуализацию здания на основе чертежей с учетом ТЗ.