Sevastyanovich

Ирина Sevastyanovich

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Картинка для сайта строительной компании
Рад сотрудничеству с Вами. Обращайтесь.
Не первый раз сотрудничаем. Профессионал своего дела. Спасибо.
Ответный отзыв
Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Рендер современного интерьера
Рад был помочь. Обращайтесь.
Спасибо за быструю и качественную работу.
Ответный отзыв
Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Реконструкция 2-этажного здания
Спасибо за сотрудничество.
Все выполнено на должном уровне и раньше срока. Рекомендую.
Ответный отзыв