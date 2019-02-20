Severin_J

Юлия Severin_J

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн среды. Дизайн интерьера. Дизайн коммерческих пространств.

Возможны различные варианты сотрудничества - все индивидуально обсуждается. Выполняю как маленькие задания ( прим. - просто обмерный план помещения, правильная расстановка мебели в комнате), так и полноценные проекты.

почта - [email protected]

сайт - severinstudio.ru

Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$6/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$6/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$6/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга