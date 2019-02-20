Дизайн среды. Дизайн интерьера. Дизайн коммерческих пространств.

Возможны различные варианты сотрудничества - все индивидуально обсуждается. Выполняю как маленькие задания ( прим. - просто обмерный план помещения, правильная расстановка мебели в комнате), так и полноценные проекты.

почта - [email protected]

сайт - severinstudio.ru