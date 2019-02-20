Дизайн среды. Дизайн интерьера. Дизайн коммерческих пространств.
Возможны различные варианты сотрудничества - все индивидуально обсуждается. Выполняю как маленькие задания ( прим. - просто обмерный план помещения, правильная расстановка мебели в комнате), так и полноценные проекты.
почта - [email protected]
сайт - severinstudio.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Квартира в Шушарах103 просмотра
- Спальня на ул. Кима 3124 просмотра
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$6/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$6/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$6/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга