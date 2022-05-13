Рисую иллюстрации и занимаюсь озвучкой

Иллюстрации и портреты

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ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ КО МНЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, НАПИСАВ МНЕ:

- на почту: [email protected]

- во внутренний чат Веблансера

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Уважаемые заказчики!

Я обожаю рисовать, и я научилась делать это быстро и красиво! Я умею рисовать всё, что угодно, но обычно работаю с нежными созданиями, поэтому часто рисую женщин и цветы. Вы можете обращаться ко мне, ведь мои иллюстрации можно печатать и на упаковке, и на приглашениях, и на логотипах. Я всегда работаю аккуратно, всё по полочкам (слоям) раскладываю, чтобы Вам, заказчикам, было как можно комфортнее со мной работать.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание.

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме)

3. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

4. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

5. Согласование работы

6. Оплата остатка суммы за работу.

7. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты (приема) заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

8. Обмен отзывами.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: если результат готовой работы (портрет по фото, например) нельзя публиковать в моем портфолио, стоимость моей работы увеличивается на 50%. По другим возможным схемам не работаю.

Этот момент нужно оговаривать со мной в начале сотрудничества.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°К оплате принимаю:

QIWI (рубли и доллары)

На карту Сбербанка

PayPal

NSFW friendly (18+)

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.

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Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!

С уважением, Марина

Свежие работы и процессы можете посмотреть тут https://www.instagram.com/sezartis/

и тут https://www.behance.net/wonder_pancake