Иллюстрации и портреты
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ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ КО МНЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, НАПИСАВ МНЕ:
- на почту: [email protected]
- во внутренний чат Веблансера
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Уважаемые заказчики!
Я обожаю рисовать, и я научилась делать это быстро и красиво! Я умею рисовать всё, что угодно, но обычно работаю с нежными созданиями, поэтому часто рисую женщин и цветы. Вы можете обращаться ко мне, ведь мои иллюстрации можно печатать и на упаковке, и на приглашениях, и на логотипах. Я всегда работаю аккуратно, всё по полочкам (слоям) раскладываю, чтобы Вам, заказчикам, было как можно комфортнее со мной работать.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете полное задание.
2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме)
3. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
4. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
5. Согласование работы
6. Оплата остатка суммы за работу.
7. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты (приема) заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.
8. Обмен отзывами.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: если результат готовой работы (портрет по фото, например) нельзя публиковать в моем портфолио, стоимость моей работы увеличивается на 50%. По другим возможным схемам не работаю.
Этот момент нужно оговаривать со мной в начале сотрудничества.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°К оплате принимаю:
QIWI (рубли и доллары)
На карту Сбербанка
PayPal
NSFW friendly (18+)
Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.
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Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!
С уважением, Марина
Свежие работы и процессы можете посмотреть тут https://www.instagram.com/sezartis/
Портфолио
- Векторные портреты (Adobe Illustrator)1239 просмотров