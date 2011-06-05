Владею Adobe Photoshop CS5, Sony Vegas Pro 9.0е, Joomla 1.5.
Высшее юридическое образование.Ранее работал на телевидение, занимался видео монтажом Sony Vegas Pro 9.0е, аудио монтажом soundforge10.0, фото монтажом Adobe Photoshop CS5, реклама, создание сайта на Joomla 1.5 (php mysql)
Фотосъемка
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от $5
от 1 дня
#760
Интерьеры и Экстерьеры
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от 2 дней
#803
Фирменный стиль
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от 3 дней
#872
Наружная реклама
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от $10
от 1 дня
#960
Дизайн продукции
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от 5 дней
#1038
Верстка полиграфии
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от $10
от 2 дней
#1219
Логотипы и Знаки
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от 1 дня
#2708
Обработка фотографий
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от $5
от 1 дня
#3191
Дизайн сайтов
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от $10
от 3 дней
#3521