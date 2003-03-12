ShahTheShah

??Привет, Заказчик!
??Меня зовут Шахриёри, но можешь звать меня Шах, или Ёри, как тебе будет удобно. Я верстальщик из Краснодара, так же занимаюсь ботами в телеграмм и вконтакте. Мне 19 лет(но скоро будет 20, придётся менять паспорт). Я из тех кто по утрам надевает наушники, и под музыку топает в университет думая о своём и никого не замечая. Не люблю громко говорить и громкие мероприятия.
?????Вёрсткой занимаюсь уже 3 года, ботами последний год. Работа мне нравится, и ни о чём не могу думать кроме этого. Люблю делать всё аккуратно, красиво, а следовательно - качественно??. Технологии, которыми я владею следующие:
HTML/Pug
CSS/SCSS
JavaScript/EcmaScript/JQuery
Bootstrap
Gulp
Методология БЭМ
??Так же, я хорошо работаю с семантикой. Так что ваш результат без проблем пройдёт все валидаторы?. Практически не работаю с библиотеками(Bootstrap/JQuery), тк. я люблю понимать что у меня в проекте присутствует, нравится своё(и не просто так), и тем более, более высокая скорость загрузки сайта и проще оптимизация. Но, можно и устроить так, что в проекте будет библиотека, всё по вашему желанию(если я конечно не смогу вас уговорить??).
Как будет проходить работа со мной?
??Созвон
??Для дополнительного уточнения по работе мы можем провести созвон. Не важно где: по телефону, в телеграме, в дискорде; но если оно требуется, и по другому нельзя, созвонимся и всё обсудим!
???? Бесплатные правки
??Дополнительно платить за правки вам не придётся, это же круто!(хотя слишком глупо вообще так делать)
Структура исходников вёрстки ??
source
|-- index.html
|- - ?assets
....|-- styles
........|-- index.css
........|-- index.min.css
....|-- scripts
........|-- index.js
........|-- index.min.js
....|-- images
....|-- fonts
??По желанию, отправлю искомые исходники - файлы до сборщика и вместе со сборщиком.
??Оплата
??Происходит происходит после передачи мною вам готового архива. При контрольной проверки, если вас всё устраивает - мы радуемся, и вы скидываете мне денюжку за работу!
??Это уже тем заказчикам, которые попытаются украсть работу не платя. Знайте что все файлы и архивы под "защитой", и если получится так что я в пролёте, то все данные в ваших файлах остаются без "шифратора". И всё, бесполезные документы... ??
??Мои контакты
e-mail: [email protected]