ShahTheShah

🎇🎆Если хочешь качественное и быстрое выполнение работы, то тебе ко мне!🔥

??Привет, Заказчик!

??Меня зовут Шахриёри, но можешь звать меня Шах, или Ёри, как тебе будет удобно. Я верстальщик из Краснодара, так же занимаюсь ботами в телеграмм и вконтакте. Мне 19 лет(но скоро будет 20, придётся менять паспорт). Я из тех кто по утрам надевает наушники, и под музыку топает в университет думая о своём и никого не замечая. Не люблю громко говорить и громкие мероприятия.

?????Вёрсткой занимаюсь уже 3 года, ботами последний год. Работа мне нравится, и ни о чём не могу думать кроме этого. Люблю делать всё аккуратно, красиво, а следовательно - качественно??. Технологии, которыми я владею следующие:

HTML/Pug

CSS/SCSS

JavaScript/EcmaScript/JQuery

Bootstrap

Gulp

Методология БЭМ

??Так же, я хорошо работаю с семантикой. Так что ваш результат без проблем пройдёт все валидаторы?. Практически не работаю с библиотеками(Bootstrap/JQuery), тк. я люблю понимать что у меня в проекте присутствует, нравится своё(и не просто так), и тем более, более высокая скорость загрузки сайта и проще оптимизация. Но, можно и устроить так, что в проекте будет библиотека, всё по вашему желанию(если я конечно не смогу вас уговорить??).

Как будет проходить работа со мной?

??Созвон

??Для дополнительного уточнения по работе мы можем провести созвон. Не важно где: по телефону, в телеграме, в дискорде; но если оно требуется, и по другому нельзя, созвонимся и всё обсудим!

???? Бесплатные правки

??Дополнительно платить за правки вам не придётся, это же круто!(хотя слишком глупо вообще так делать)

Структура исходников вёрстки ??

source

|-- index.html

|- - ?assets

....|-- styles

........|-- index.css

........|-- index.min.css

....|-- scripts

........|-- index.js

........|-- index.min.js

....|-- images

....|-- fonts

??По желанию, отправлю искомые исходники - файлы до сборщика и вместе со сборщиком.

??Оплата

??Происходит происходит после передачи мною вам готового архива. При контрольной проверки, если вас всё устраивает - мы радуемся, и вы скидываете мне денюжку за работу!

??Это уже тем заказчикам, которые попытаются украсть работу не платя. Знайте что все файлы и архивы под "защитой", и если получится так что я в пролёте, то все данные в ваших файлах остаются без "шифратора". И всё, бесполезные документы... ??

??Мои контакты

Телеграмм

VKontakte

e-mail: [email protected]