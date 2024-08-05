Информация и опыт

Привет! Меня зовут Шамон, и я — специалист в области 3D моделирования, визуализации и VFX анимации.

С более чем 2 лет опыта работы в индустрии, я отлично владею инструментами, такими как Blender, CLO3D и After Effects. Моя страсть к созданию красочных и реалистичных трехмерных объектов и анимаций позволяет мне превосходно справляться с проектами любой сложности.

Мои услуги:

- 3D моделирование: создание высококачественных моделей для игр, анимаций и визуализаций.

- Визуализация: реалистичная подача проектов, будь то интерьеры, продукты или концептуальные дизайны.

- VFX анимация: внедрение эффектов и анимаций, которые оживят ваши видео и проекты.