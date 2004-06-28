Только качественно и в срок. Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Дизайн – первое, что видит ваш клиент.
Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя
Приветствую!
Меня зовут Дмитрий, мне 18 лет и я из города Белая Церковь!
Работаю на лучшей бирже — Weblancer.net.
Полиграфия, баннеры, логотипы и многое другое - я вам гарантирую 100% качества.
Появились вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Telegram, Viber, WhatsApp - я готов к разговорам.
Мои контакты для связи:
Telegram - https://t.me/gryzik0
Whatsapp/Viber - +380 67 203 07 13
Instagram - sharaevsky_dima
Почта - [email protected]
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