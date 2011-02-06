Высшее юридическое образование,

трудовая деятельность с 2002 года: 3 года в области бизнес-консалтинга и более 4 лет в области юридического сопровождения деятельности предприятий. Знание гражданского, трудового, корпоративного права и смежных отраслей.

Юридическое сопровождение деятельности предприятия (в т.ч. удаленно по e-mail):

$ минимальное обслуживание - 20 часов /мес (консультации письменно, составление проектов документов)

$ стандартное обслуживание – 40 часов в мес (консультации, составление документов,деловая переписка, претензии,подготовка заключений по юридическим вопросам)

$ максимальное обслуживание – от 60 часов в месяц.

+ Корпоративное право:

1. Регистрация ООО (подготовка учредительных документов, представительство)

2. Договорная работа ( хозяйственные и трудовые договоры, положения, инструкции и др.внутренние документы)

3. Деловая переписка ( письма должникам, претензии, ответы на претензии) (1-10 часов)

+ Взыскание дебиторской задолженности ( досудебное- 5 дней, судебное – 3-6 мес (варианты с участием в СП и без), послесудебное (участие в исполнительном производстве).

+Участие в судебном заседании

+Составление процессуальных документов