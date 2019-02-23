Shatrik

Александр Шатров Shatrik

 
32 годаУкраина/Рубежное
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ведущий инженер-конструктор

Разработка, установка и модернизация стандартного и нестандартного оборудования. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
cruise2007
Виталий 
49 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн проект кровати
Идеальная работа!!!
Заказчик супер! Приятно было работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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