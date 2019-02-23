Ведущий инженер-конструктор
Разработка, установка и модернизация стандартного и нестандартного оборудования.
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Идеальная работа!!!
Ответный отзыв
Заказчик супер! Приятно было работать. Рекомендую!
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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